В России третий день подряд фиксируют рекорд по смертям от коронавируса

Антирекорд по смертности среди больных коронавирусом в России отмечают третий день подряд Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России зафиксирован новый рекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, медики зарегистрировали 1195 летальных случаев.

Таким образом, по состоянию на четверг, 4 ноября, жертвами коронавируса в России стали 243 255 человек.

Рекордную смертность среди больных коронавирусной инфекцией в России фиксируют уже третий день подряд.

Так, предыдущий максимум установлен днем ранее, в среду, 3 ноября, когда оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за сутки в России было зафиксировано 1189 смерти от COVID-19. Во вторник, 2 ноября, скончались 1178 пациентов ковидных госпиталей, что также стало антирекордом.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокие значения по уровню смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низкими показателями по вакцинации граждан в стране.