Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства 17 миллионов норок

В 2020 году в Дании решили уничтожить всех норок, так как они могли быть носителями опасно мутировавшего коронавируса Фото: Влад КОМЯКОВ

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела пресс-конференцию, на которой ответила на вопросы об убийстве 15-17 млн норок на всех фермах королевства в 2020 году. Она заявила, что не знала тогда, что решение об этом было принято незаконно.

Избавиться от всех норок в стране было решено в ноябре прошлого года из-за того, что они стали носителями опасно мутировавшего коронавируса. Правительство Дании потребовало владельцев ферм сделать это, а уже через месяц парламент королевства начал расследование, так как фактически власти не имели юридического права выдвигать такое требование владельцам норковых ферм до принятия соответствующего закона.

Как заявила Фредериксен, она не знала, что требование властей было незаконным. Она отметила, что ситуация была кризисной и властям пришлось принимать непростое решение, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дания первой в мире вышла из режима пандемии. Правительство страны больше не рассматривает COVID-19, как социально опасное заболевание.