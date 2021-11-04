Лукашенко получил на рассмотрение новый вариант Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил новый вариант Конституции. После ознакомления с ним он обсудит с конституционной комиссией внесенные правки и готовность главного закона страны к реализации.

В ходе совещания по доработке Конституции в четверг, 4 ноября, Лукашенко заявил, что уже проведена большая работа по подготовке документа. На данный момент, по его словам, группа специалистов "шлифует" текст новой Конституции.

"Если уж по-народному говорить, прописывают эту Конституцию юридическим языком", - пояснил Лукашенко.

Как пишет БелТА, в новой Конституции дорабатываются вопросы, касающиеся закрепления роли Всебелорусского народного собрания, перераспределения полномочий между органами государственной власти, сохранения сбалансированности госаппарата.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне проведения конституционного референдума в Белоруссии может состояться очередная попытка революции, предупредил президент страны Александр Лукашенко.