Депутат Верховной Рады в прямом эфире показал Зеленскому непристойный жест

Депутат Гео Лерос с трибуны показал Владимиру Зеленскому средний палец. Фото: кадр из видео прямой трансляции заседания Верховной Рады Украины.

На заседании украинской Верховной Рады 4 ноября один из депутатов с трибуны показал президенту Владимиру Зеленскому неприличный жест. Заседание транслировалось в прямом эфире без купюр, так что инцидент увидели все, кто в это время наблюдал за происходящим в украинском парламенте.

Во время обсуждения кандидатуры нового министра обороны Алексея Резникова, которого представлял Раде лично президент Зеленский, на трибуну вышел депутат Гео Лерос. Лерос начал свою речь заявления, что не боится говорить правду и его не пугают сфабрикованные против него дела, а потом назвал Владимира Зеленского предателем.

-Вы – главный предатель в стране! – воскликнул Лерос, повернувшись к Зеленскому.

После этого Гео Леросу отключили микрофон. Тогда депутат решил объясниться невербально и продемонстрировал Владимиру Зеленскому средний палец, после чего ушел с трибуны.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков. 31,9 процента опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут за него голосовать.