Генетик описал, зачем мутирует коронавирус

Павел Волчков / Фото: лаборатория геномной инженерии МФТИ

Новые мутации COVID-19 делают его заразнее и смертоноснее, заявил в интервью сайту mk.ru заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, это особенно заметно, если сравнивать действие первого уханьского штамма с теми, которые доминируют в мире в настоящее время. Его инкубационный период длился до шести дней, что позволяло иммунитету молодых организмов подготовиться к атаке.

"Сейчас штаммы стали более патогенные и быстрые. Иммунитет, как молодых, так и старых не успевает на них среагировать. Так что теперь болеют все, от мала до велика", - констатировал Павел Волчков.

Генетик уточнил, что переломить такую тенденцию можно, достигнув коллективного иммунитета. Это заставит вирус эволюционировать не в сторону заразности и смертоносности, а в направлении "преодоления сформировавшегося адаптивного иммунитета". И по опыту других пандемий известно, что это коронавирусу, видимо, не удастся.

"У него останется два пути: либо он совсем исчезнет (иммунный барьер окажется для него слишком высоким), либо войдёт в число стандартных простудных заболеваний", - заключил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинированные от коронавирусной инфекции могут подхватить штамм "Дельта" из-за характера этого варианта COVID-19. По его словам, штамм действует внутри клеток, проникая в них из-за низкого уровня антител.