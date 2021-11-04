Полиция Москвы задержала 15 человек, готовившихся к шествию "Русский марш"

Московский ОМОН обеспечивает соблюдение ковидных ограничений
Фото: Иван МАКЕЕВ
Полицейские на станции "Пушкинская" задержали порядка 15 человек, которые прибыли с целью участия в шествии националистов "Русский марш", сообщает ТАСС со ссылкой на информацию корреспондента с места событий.
На станции, куда съезжаются группами участники движения, дежурят сотрудники ОМОНа. Они встречают всех желающих принять участие в несанкционированной массовой акции.
Как ранее писал сайт kp.ru, полиция предупредила, что проведение мероприятия не одобрено в связи с антиковидными ограничениями. Всем участникам несанкционированной акции грозит административная ответственность, а в случае возникновения беспорядков – уголовная.
Как заявили в ведомстве, полицейские готова обеспечить правопорядок, и любая провокация в отношении сотрудников полиции будет пресекаться.
Напомним, организатора несанкционированного шествия националистов задержали. Суд назначил ему арест на 10 суток.