Полиция Москвы задержала 15 человек, готовившихся к шествию "Русский марш"

Московский ОМОН обеспечивает соблюдение ковидных ограничений Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские на станции "Пушкинская" задержали порядка 15 человек, которые прибыли с целью участия в шествии националистов "Русский марш", сообщает ТАСС со ссылкой на информацию корреспондента с места событий.

На станции, куда съезжаются группами участники движения, дежурят сотрудники ОМОНа. Они встречают всех желающих принять участие в несанкционированной массовой акции.

Как ранее писал сайт kp.ru, полиция предупредила, что проведение мероприятия не одобрено в связи с антиковидными ограничениями. Всем участникам несанкционированной акции грозит административная ответственность, а в случае возникновения беспорядков – уголовная.

Как заявили в ведомстве, полицейские готова обеспечить правопорядок, и любая провокация в отношении сотрудников полиции будет пресекаться.

Напомним, организатора несанкционированного шествия националистов задержали. Суд назначил ему арест на 10 суток.