Россия и Белоруссия усилят региональную группировку войск Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия намерены усилить региональную группировку войск, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Мы с президентом [Владимиром Путиным] и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем», – сказал белорусский лидер на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

Лукашенко отметил, что региональная группировка войск является «надежным щитом безопасности» для всего постсоветского пространства.

Как писал сайт kp.ru, президент Белоруссии заявлял, что в случае внешней агрессии Минск готов пойти на еще большее сближение с Москвой и стать «единой военной базой» с Россией. На территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме российских баз гражданского назначения, отметил он.

Ранее Лукашенко говорил о планах Минска закупить у России десятки самолетов, вертолетов, средств ПВО, в том числе С-400.