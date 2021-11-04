Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика4 ноября 2021 18:00

Россия и Белоруссия усилят региональную группировку войск

Военная инфраструктура двух стран выступает надежным щитом для всего постсоветского пространства. отметил Лукашенко
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Россия и Белоруссия усилят региональную группировку войск

Россия и Белоруссия усилят региональную группировку войск

Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия намерены усилить региональную группировку войск, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Мы с президентом [Владимиром Путиным] и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем», – сказал белорусский лидер на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

Лукашенко отметил, что региональная группировка войск является «надежным щитом безопасности» для всего постсоветского пространства.

Как писал сайт kp.ru, президент Белоруссии заявлял, что в случае внешней агрессии Минск готов пойти на еще большее сближение с Москвой и стать «единой военной базой» с Россией. На территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме российских баз гражданского назначения, отметил он.

Ранее Лукашенко говорил о планах Минска закупить у России десятки самолетов, вертолетов, средств ПВО, в том числе С-400.