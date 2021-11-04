Путин: Газ для Белоруссии в 3-4 раза дешевле, чем для стран Европы

Путин заявил, что газ для Белоруссии в 3-4 раза дешевле, чем для стран Европы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белоруссия получает российский газ в рамках долгосрочных контрактов по цене в 3-4 раза дешевле, чем другие страны Европы, и в 7-10 раз ниже, чем на спотовых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь, восемь, а в отдельные моменты в девять, десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках», – отметил российский лидер на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

Как подчеркнул глава государства, Россия и Белоруссия достигли прогресса в вопросе создания единого рынка энергоресурсов.

Напомним, в сентябре 2021 Путин заявили, что цена на газ в 2022 году для Белоруссии останется на уровне 2021. По словам президента, договор об объединении рынка газа России и Белоруссии будет подписан до 1 декабря 2023 года.