Путин и Лукашенко утвердили интеграционные программы Союзного государства Фото: REUTERS

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Таким образом, лидеры утвердили 28 интеграционных программ. Также лидера двух государства утвердили решения Высшего госсовета РФ и Белоруссии, среди которых принятие обновленной военной доктрины и миграционной концепции.

«Документ охватывает 28 отраслевых союзных программ, нацеленных на проведение скоординированной макроэкономической стратегии, внедрение единых принципов налогообложения, осуществление общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве», – отметил Путин.

Как писал сайт kp.ru, по итогам переговоров в Кремле президенты согласовали 28 программ по Союзному государству. Президент России указал на эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.