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Политика4 ноября 2021 18:59

Лукашенко попросил Путина показать ему Крым

Российский президент давно обещает показать преобразования на полуострове, отметил белорусский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
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Лукашенко попросил Путина показать ему Крым

Лукашенко попросил Путина показать ему Крым

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства пожаловался российскому лидеру Владимиру Путина на то, что тот не пригласил его с собой в Крым.

«Владимир Владимирович мне обещал, что возьмет меня с собой в Крым, покажет, что там нового сделано. Но вот сегодня один уехал, и меня с собой не пригласил. Поэтому я с такой жалобой и выступаю перед членами Высшего Госсовета», – сказал белорусский президент.

Лукашенко напомнил, что Киев закрыл для Минска воздушное пространство, и теперь граждане Белоруссии никак не могут попасть в Крым через Украину.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 4 ноября, глава государства прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу окончания Гражданской войны, расположенному в Карантинной бухте города.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.