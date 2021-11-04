Российского аналитика Данченко обвинили в даче ложных показаний ФБР Фото: Facebook Игоря Данченко

Российский аналитик Игорь Данченко, задержанный в Соединенных Штатах в рамках расследования дела о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией, предоставил ФБР заведомо ложные данные.

Как сообщается на сайте Министерства юстиции США, Данченко «лгал относительно источника информации, предоставленной ФБР во время президентской кампании Трампа 2016 года». Россиянину предъявлены обвинения по пяти пунктам, вероятнее всего, в четверг, 4 ноября, от предстанет перед судом.

Как писал сайт kp.ru, Данченко был задержан в Соединенных Штатах по делу о расследовании возможных связей бывшего президента США с Россией.

Напомним, летом 2016 года ФБР провело расследовании под кодовым названием Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), о котором стало известно лишь в мае 2018 года, когда газета The New York Times сообщила о проверке членов предвыборного штаба Трампа: Майка Флинна, Пола Манафорта, Джорджа Пападопулоса и Картера Пейджа. Ради расследования ФБР внедрило в окружение Трампа информатора, который выяснял, есть ли связи между штабом Трампа и российскими властями.