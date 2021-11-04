Саакашвили пожаловался на критическое состояние здоровья Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящейся под арестом на родине, сообщил о критическом состоянии своего здоровья. Письмо с жалобой политик направил уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

«На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне. С грустью констатирую, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, подписантом которой является и Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи», – написала Денисова в своем Telegram.

Она призвала власти республики соблюдать Конвенцию и обеспечить Саакашвили необходимую врачебную помощь.

Как ранее писал сайт kp.ru, после задержания экс-президент объявил голодовку. За месяц он похудел на 20 килограммов, и вес продолжает снижаться, говорят его адвокаты. Также они отмечают, что состояние здоровье политика ухудшается с каждым днем.