В США вскрыли тело ветерана Второй мировой войны на шоу: билет на мероприятие стоил 500 долларов

Тело 98-летнего ветерана Второй Мировой, умершего от ковида, препарировали прилюдно. За вход на шоу брали до 500 долларов. Фото: скриншот видео телеканала KING 5.

Тело 98-летнего ветерана Второй Мировой войны Дэвида Сондерса, умершего от коронавируса, публично вскрыли во время шоу «Наука о смерти». Историю рассказывает Daily Mail.

Пенсионер Дэвид Сондерс из города Батон-Руж в штате Луизиана завещал свое тело на нужды науки. Компания, которой перешло право распоряжаться телом Сондерса после его смерти, передала труп мужчины для публичного препарирования.

Шоу происходило 17 октября в зале отеля Portland Marriott в Портленде. Тело ветерана вскрыли в присутствии зрителей, которые заплатили за входные билеты. Самые дорогие билеты стоили $500, их обладатели сидели в непосредственной близости от прозекторского стола.

Вдова Сондерса была шокирована, когда узнала, что ее покойного супруга вскрывали и показывали публике, «как кусок мяса». Ева Сондерс была возмущена тем, что вскрытие происходило перед людьми, многие из которых не имели никакого отношения к науке и просто заплатили за вход на мероприятие.

Скандал разразился после того, как один из присутствующих на публичном вскрытии тела Сондерса предоставил прессе тайно сделанную им видеозапись.

Супруга Дэвида Сондерса имеет право подать в суд на компанию, устроившую шоу из препарирования тела ее супруга.

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