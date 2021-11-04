Украина выразила протест в связи с «несогласованным с Киевом» визитом Путина в Крым Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России выразило очередной протест после визита президента России Владимира Путина в Крым. В ведомстве заявили, что российский лидер должен был согласовать поездку на полуостров с Киевом.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины: Республику Крым и Севастополь», – сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в Киеве, такие «несогласованные с украинской стороной» визиты рассматриваются как «грубое нарушение суверенитета Украины и норм международного права». Кроме того, в украинском МИД заявили, что «Россия как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма и прекратить беспрецедентные нарушения прав человека». Среди них в ведомстве назвали политические репрессии, похищения и убийства и незаконное удержание за решеткой украинцев.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 4 ноября, глава российского государства прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу окончания Гражданской войны, расположенному в Карантинной бухте города.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.