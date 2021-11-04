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В мире4 ноября 2021 22:52

США предложили 10 миллионов долларов за информацию об атаковавших трубопровод Colonial Pipeline хакерах

Ранее Вашингтон заявлял, что хакеры DarkSise скрываются в России
Абдулла ШАКИРОВ
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США предложили 10 миллионов долларов за информацию об атаковавших трубопровод Colonial Pipeline хакерах

США предложили 10 миллионов долларов за информацию об атаковавших трубопровод Colonial Pipeline хакерах

Фото: Shutterstock

Власти Соединенных Штатов готовы заплатить 10 миллионов долларов тем, кто располагает информацией о лидерах киберпреступной группировки DarkSide, атаковавшей весной этого года трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

«Госдепартамент объявляет вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение лица или группы лиц, занимающих руководящее положение в транснациональной преступной группировке, использующей программу-вымогатель DarkSide», – заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Напомним, что весной 2021 года компания Colonial Pipeline сообщила о хакерском нападении. По данным компании, вирус-вымогатель заблокировал систему, потребовав выкуп в 5 миллионов долларов. Позднее стало известно, что администрация компании приняла решение отплатить ключи доступа сразу же, а не через неделю, как сообщалось в СМИ.

Как писал сайт kp.ru, в Белом доме заявили, что напавшие на компанию Colonial Pipeline хакеры якобы находятся на территории России.