Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми Фото: REUTERS

Популярный в России и во всем мире мессенджер Telegram начал тестировать рекламные сообщения: если в каком-либо ТГ-канале пролистать все публикации до конца, появляется уведомление о новой опции с меткой sponsored.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 октября создатель «Телеграма» Павел Дуров объявил, что в каналах мессенджера вскоре впервые появятся официальные рекламные сообщения, которые не будут мешать пользователям. Мало того – он обещал, что большинство даже вряд ли заметят это изменение.

Telegram начал тестировать рекламные сообщения Фото: скриншот

Павел Дуров тогда пояснил, что Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах, реклама станет ненавязчивой и затронет только большие каналы, «где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram».

Кроме того, по его словам, «для показа рекламы не будут использованы личные данные», а «официальные рекламные сообщения» в Telegram будут короткими, без внешних ссылок или фотографий.