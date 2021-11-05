Вильфанд: В Центральной России 5 ноября станет самым теплым днем месяца

Синоптики обещают теплый день Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пятницу, 5 ноября, жителей центральной части России ожидает самый теплый день в этом месяце. По прогнозам синоптиков, в дневное время температура воздуха достигнет рекордных 13 градусов тепла, но будет идти небольшой дождь. Об этом накануне рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре в пятницу будет самый теплый день в ноябре. Температура приблизится к своим рекордным значениям», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Глава Гидрометцентра уточнил, что днем температура воздуха достигнет 11-13 градусов тепла, ночью она также будет достаточно высокой — около 7-8 градусов выше нуля.

«По прогнозу Росгидромета, дождь, местами умеренный. Очень теплая, облачная, ветреная погода», - добавил Роман Вильфанд.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее москвичей предупредили о том, что в ночь на пятницу в столице ожидается сильный туман с видимостью 200-500 метров, поэтому водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными на дорогах.