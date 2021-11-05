Экономист сообщила, что часть иностранцев перестанут получать пенсии в России с 2023 года

Экономист Григорьева сообщила, что ряд иностранцев перестанут получать пенсии в России с 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что иностранные граждане, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсию до нового срока предоставления необходимых документов. Однако сейчас в стране создается новый реестр, и с 2023 года те, чье разрешение на пребывание в России истекло, перестанут получать пенсию.

В 2022 году этот реестр будут пополнять информацией о населении и систематизирование. Обнуление пенсий иностранцев, чей вид на жительство в стране истек, начнется с января 2023 года.

- Если иностранец выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является тот факт, что он работал по официальному трудовому договору, — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Ранее первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова, комментируя подготовку проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении, рассказала, что индексация пенсий в 2022 году будет выше базового уровня инфляции. По словам Перминовой, в бюджет уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4%. Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5%. То есть, пенсии проиндексируют на базовый уровень инфляции.