Тысячам сотрудников разведки США грозит увольнение из-за отказа прививаться от коронавируса

Сотрудникам разведки США грозит увольнение из-за отказа прививаться от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тысячи сотрудников американских разведывательных органов могут быть уволены из-за отказа делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Уточняется, что ранее правительство Соединенных Штатов ввело обязательную вакцинацию работников учреждений, в штат которых входят 100 и более сотрудников.

Как сообщал член Комитета по разведке Палаты представителей Крис Стюарт, к концу октября в нескольких разведывательных ведомствах не сделали прививку как минимум 20% сотрудников, в некоторых структурах — до 40%.

Конгрессмены и сенаторы обеспокоены сложившейся ситуацией, так как эти ведомства играют значительную роль в обеспечении национальной безопасности. Национальный комитет Республиканской партии США сообщил, что подаст в суд на решение властей страны.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свое расследование сообщил, что Соединенные Штаты Америки закупили у Таиланда десятки использованных нитриловых перчаток. По информации телеканала, в феврале и марте 2021 года одна из американских компаний обратилась в погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сообщив, что получила партию грязных перчаток из Таиланда. После этого тайское предприятие продолжило свое работу. В FDA отказались комментировать отдельные случаи, но заявили, что работают над тем, чтобы выявлять фирмы, продающие некачественную продукцию.