Правительство РФ продлило срок розыгрыша денежных призов среди привитых от коронавируса

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановлении о продлении срока розыгрыша денежных призов среди прививших от коронавирусной инфекции россиян до 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

- Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — гласит текст сообщения.

Розыгрыш начался 1 сентября и должен был закончиться 1 декабря.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что риск заразиться коронавирусом от человека, который привился против COVID-19, а потом заболел инфекцией, гораздо ниже, чем от непривитого больного. Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных, пояснила она.