Эксперт Роспотребнадзора: Риск заразиться коронавирусом от привитого против COVID-19 намного меньше

Прививка против коронавируса — главная защита от тяжелого течения заболевания или даже летального исхода Фото: Мария ЛЕНЦ

Риск заразиться коронавирусом от человека, который привился против COVID-19, а потом заболел «ковидом», гораздо ниже, чем от непривитого больного. Об этом рассказала журналистам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», - пояснила эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее она говорила, что в случае заражения коронавирусом заболевание COVID-19 будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным человек был в маске, а потом прополоскал горло, вымыл руки и лицо.

К слову, как писал сайт kp.ru, врачи не устают повторять: прививка против коронавируса — главная защита от тяжелого течения заболевания или даже летального исхода. Эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль в программе «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, кто рискует заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от COVID-19.

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