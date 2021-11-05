Курьеры и грузчики стали самыми востребованными профессиями в России из-за пандемии

Самыми востребованными профессиями в России оказались курьеры и грузчики Фото: Михаил ФРОЛОВ

На рынке труда возник дефицит строителей, курьеров и грузчиков из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщил «Известиям» директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий, бизнес после пандемии восстанавливается более активными темпами, чем активность соискателей. В частности, в третьем квартале 2021 года количество вакансий выросло на 48%. В это же время количество резюме выросло всего на 3%.

- Такой дефицит связан с несколькими причинами, в частности нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала, — сказал Корицкий.

Напомним, по просьбе kp.ru сотрудники hh.ru проанализировали, в каких отраслях за минувший год (с сентября-2020 по сентябрь-2021) больше всего выросли зарплатные предложения. И на первом месте оказался домашний персонал: няни, домработницы и т. д. Работодатели готовы платить им на 18% больше, чем год назад. На втором месте - сфера безопасности: да, охранники снова в тренде. Тем более теперь у них появилась новая общественно полезная функция: измерять температуру всякому входящему, укрепляя противовирусный щит Родины.