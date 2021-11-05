В России выявлено 40 735 случаев заражения коронавирусом 5 ноября 2021 года

В России выявлено 40 735 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было выявлено 40 735 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 8 714 595 таких случаев.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 40 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 793 (9,3%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6407 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 3363 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область — 2835 случаев.

Также за сутки зафиксировано 1 192 летальных исхода. Из больницы выписали 28 605 пациентов.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что риск заразиться коронавирусом от человека, который привился против COVID-19, а потом заболел инфекцией, гораздо ниже, чем от непривитого больного. Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных, пояснила она.