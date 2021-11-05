Оперштаб сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48%. Полный цикл вакцинации был производен более 57 миллионов раз.

- По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла - 57 256 745 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 40 735 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 8 714 595 таких случаев. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6407 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 3363 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область — 2835 случаев. Также за сутки зафиксировано 1 192 летальных исхода. Из больницы выписали 28 605 пациентов.