Глава МИД Австрии заявил, что «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности Европы

В Австрии заявили, что «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности Европы Фото: REUTERS

Новый руководитель министерства иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт заявил, что проект «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности Европы.

- Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности, — цитирует главу австрийского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Ранее премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» необходимо ускорить, чтобы остановить рост цен на газ в Европе. В интервью газете Bild политик сказал, что Европе нужен «ценовой тормоз на зиму», который позволит сформировать газовую стратегию, обеспечивающую Германию стабильными поставками голубого топлива. Он утончнил, что таким тормозом может стать запуск трубопровода.