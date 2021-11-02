В Германии призвали ускорить запуск «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» необходимо ускорить, чтобы остановить рост цен на газ в Европе, считает премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

В интервью газете Bild политик заявил, что Европе нужен «ценовой тормоз на зиму», который позволит сформировать газовую стратегию, обеспечивающую Германию стабильными поставками голубого топлива. «К этому, в том числе относится ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», – сказал Зедер.

Как писал сайт kp.ru, Министерство экономики и энергетики Германии не увидело опасности в сертификации газопровода «Северный поток – 2» для энергоснабжения Европы. Об этом говорится в заключении ведомства, направленном в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

Напомним, ранее федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы о сертификации предприятия «Северный поток – 2». По словам его представителя, процесс может занять до четырех месяцев.