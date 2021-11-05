Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа

Нидерландский суд отменил решение о выплате Россией 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа. Фото: Федор САВИНЦЕВ/ТАСС

Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда, согласно которому Россия должна была выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

- В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации, — говорится в сообщении суда.

Там же уточняется, что дело было передано в амстердамский апелляционный суд для повторного рассмотрения.

Напомним, 18 июля 2014 года постоянная палата третейского суда в Гааге постановила по искам бывших акционеров ЮКОСа выплатить кипрским Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited — дочерним компаниям GML, которые суммарно владели 51% ЮКОСа, — компенсации в 39,9 миллиарда и 1,85 миллиарда долларов соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. — пенсионному фонду ЮКОСа — 8,2 миллиарда долларов — итого 50 миллиардов долларов.

В 2003 году власти РФ обвинили руководство ЮКОСа в экономических преступлениях. Верхушка компании села в тюрьму, сам ЮКОС обанкротился, а его активы отошли государственной "Роснефти". Вердикт суда станет известен 28 июля.