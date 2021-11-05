Мужчина сбил на электросамокате пожилую женщину в Москве Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Москве мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину рядом с памятником маршалу Жукову. Пострадавшей помогли сотрудники Росгвардии, оказавшиеся неподалеку и ставшие свидетелями произошедшего.

Инцидент произошел на Манежной площади. Бойцы ОМОН Главного управления Росгвардии Москвы увидели, как молодой человек сшиб на большой скорости 77-летнюю женщину, после чего скрылся. Правоохранители сразу же направились на помощь пенсионерке, оказав ей доврачебную помощь и вызвав на место происшествия медиков, сообщается на сайте Росгвардии.

Врачи диагностировали у женщины перелом плеча и черепно-мозговую травму. Она была госпитализирована в одну из столичных клиник. В настоящее время мужчину, сбившего пенсионерку, разыскивает полиция.

Как писал сайт kp.ru, количество аварий с участием электросамокатов в России за семь месяцев 2021 года возросло на 66%, а число погибших в них выросло в четыре раза.