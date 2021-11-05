Зеленский подписал закон об олигархах Фото: Twitter Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый закон об олигархах, призванный ликвидировать влияние крупных предпринимателей на политически процессы. Украинский лидер заявил, что закон коренным образом изменит отношения между большим бизнесом и политиками.

«Демократия – это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!» – написал Зеленский в своем Twitter.

Как писал сайт kp.ru, законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с влиянием олигархов, был принят Верховной радой Украины в конце сентября этого года. Документ предлагает дать определение тому, кто такие олигархи, а также создать их реестр. Последствиями включения в реестр могут быть, в частности, декларирование любых контактов с публичными служащими. Также олигархам запрещается делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации.