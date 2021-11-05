На Украине заявили о «принадлежащих» стране пяти российских регионах Фото: REUTERS

Несколько территорий Украины после раздачи руководством Советского Союза оказались теперь в составе российских регионов, хотя исторически принадлежат Киеву, заявил украинский писатель Петр Кралюк.

В статье для журнала «День» он рассказал, что земли Стародубщины находятся в составе современной Брянской области, при этом ее территория занимает порядка 40% этого российского региона. Восточная Слабожанщина располагается в Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, написал Кралюк.

Как сообщил писатель, когда-то многие украинцы переселились на восток, где было относительно стабильно. С приходом к власти большевиков в регионах Восточной Слабожанщины началась «русификация», которая проводилась с 1930-х годов, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил о провале борьбы с русским языком в республике. По его словам, несмотря на введение в 2019 году закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», русский язык никуда не делся, а лишь превратился в суржик.