Экипажу Crew Dragon запретят ходить в туалет по пути с МКС на Землю Фото: кадр из видео

Астронавты NASA, которым скоро предстоит вернуться с Международной космической станции на корабле Crew Dragon, не смогут посещать туалет по пути на Землю, сообщила член экипажа Меган МакАртур.

«Да, нам нельзя будет пользоваться туалетом по дороге домой. Конечно, это неудобно, но мы готовы справиться с этим», – сказала астронавт на брифинге.

По словам МакАртур, экипаж Crew Dragon не особо переживает по этому поводу и имеет «хороший план на этот случай».

Как писал сайт kp.ru, NASA попросила астронавтов во время возвращения на Землю с МКС на корабле Crew Dragon рассмотреть «другие способы справлять нужду» после инцидента с туалетом в ходе предыдущего полета.

Напомним, сбой в туалетной системе Crew Dragon произошел в сентябре этого года в ходе полета миссии Inspiration4. Как сообщил инженер и вице-президент SpaceX по вопросам безопасности полета Уильям Герстенмайер, на корабле оторвался шланг и в вентиляционную систему попала жидкость. Устранить неисправность можно только на Земле.