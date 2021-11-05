Большинство украинцев считает, что страна развивается в неправильном направлении Фото: REUTERS

Большинство жителей Украины считает, что республика развивается неправильно, следует из опроса, проведенного аналитическим центром «»Украинский институт будущего».

«70% граждан характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное. Правильным в свою очередь его считают 16% опрошенных, а 14% не определились», – сообщается на сайте аналитического центра.

Как отмечается в исследовании, в сентябре 2021 доля скептически настроенных украинцев составляла 63%. Вместе с тем позитивно оценивали развитие страны в прошлом месяце 20% респондентов.

Согласно опросу, 38% граждан считают основной проблемой Украины низкий уровень зарплат пенсий. Порядка 32% назвали главной проблемой войну в Донбассе, столько же – коррупцию, еще 31% недовольны высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

В ходе исследования 58% респондентов заявили, что ощущают нарушение прав и свобод, 42% считают иначе. В тоже время большинство граждан не готовы участвовать в массовом протестном движении.

Уточняется, что опрос проводился с 23 октября по 2 ноября 2021 по всей Украине. Его участниками стали 2 400 человек, погрешность составляет не более 2%.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что республика окончательно порвала связи с русским миром и развивается как евроатлантическая страна.