Украина заявила об «окончательном разрыве связей с русским миром» Фото: REUTERS

Украина окончательно разорвала связь с русским миром и не имеет ни малейшего желания восстанавливать ее, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы разорвали эту политическую связь с русским миром. Я не вижу, и уверяю вас, ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте нет никакого желания возвращать Украину туда», – сказал он.

По словам Кулебы, Украина развивается «однозначно как евроатлантическая страна», однако хочет большего признания этого факта со стороны дружеских стран. Глава украинского МИД затруднился сказать, когда Киев станет членом Евросоюза и НАТО, отметив, что сможет эффективно работать министром до тех пор, пока Украина идет западным курсом.

Как писал сайт kp.ru, ранее Кулеба заявил о готовности украинской стороны создать для России «серьезные проблемы», обвинив Москву в «манипуляциях, лжи и цинизме».

Между тем в Верховной раде Украине, что страна ускорила движение в НАТО.