Видео опроса участников конфликта в новой Москве опубликовало МВД Фото: кадр из видео

МВД показало видео опроса участников конфликта в Новой Москве, в ходе которого несколько человек избили мужчину с ребенком.

Как рассказал один из пострадавших, конфликт начался после того, как нападавшие зацепили его товарища. В время перепалки они ударили ребенка по щеке, после чего отец мальчика встал на защиту своего сына. В этот момент один из нападавших достал нож и начал угрожать им. Мужчине удалось схватить ребенка и уйти.

"После этого они невзначай встретились нам рядом с магазином. Там вся основная драка началась. Кое-как спас себя и ребенка - он сидел у меня на шее. Со мной не разговаривали - просто начали бить меня", - сказал пострадавший.

В свою очередь его друг сообщил, что во время драки пытался позвать на помощь. По его словам, Александра - так зовут первого пострадавшего - избивали пять-шесть человек. Они не реагировали на просьбы "разобраться один на один". Усмирить нападавших помогли очевидцы, добавил он.

Один из задержанных рассказал, что избивал мужчин вместе со своими братьями. Все они граждане России, приехади из Оренбурга.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Новой Москве неизвестные схлестнулись с молодым мужчиной, который шел по улице со своим малолетним сыном. Мужчина предложил выяснить отношения один на один, чтобы не напугать ребенка, но в ответ услышал только оскорбления. Испуганный мальчик отбежал на несколько метров и наблюдал, как избивают его отца.