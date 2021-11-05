Дело о нападении в Новой Москве переквалифицируют с «Хулиганства» на «Покушение на убийство» Фото; кадр из видео

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело о нападении на мужчин и ребенка в Новой Москве на более тяжкую статью.

«В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью – «Покушение на убийство», – сообщается на сайте СК.

Как отмечается в сообщении, нападавшие не только совершили избиение, но и создали угрозу жизни и здоровью ребенка. Бастрыкин поручил оказать мальчику психологическую помощь и выяснить, нет ли у него повреждений. СК будет ходатайствовать о заключении нападавших под стражу.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Новой Москве неизвестные схлестнулись с молодым мужчиной, который шел по улице со своим малолетним сыном. Мужчина предложил выяснить отношения один на один, чтобы не напугать ребенка, но в ответ услышал только оскорбления. Испуганный мальчик отбежал на несколько метров и наблюдал, как избивают его отца.

МВД опубликовало видео опроса участников драки, в котором пострадавшие рассказали, как развивались события конфликта.