Посольство России в Вашингтоне: ВС США «безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос»

Посольство России в Вашингтоне Фото: REUTERS

Комментируя недавние заявления американских ведомств о том, что Соединенные Штаты «обеспокоены» сообщениями о «военной активности» России возле границ с Украиной, российское посольство в Вашингтоне посоветовало пресс-секретарям госдепа и Минобороны США обратить внимание на деятельность собственных Вооруженных сил (ВС), которые «безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос».

«Мы озадачены обеспокоенностью пресс-служб госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало. Это американские Вооруженные силы безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос», - говорится в публикации на странице российского диппредставительства в Twitter.

Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» вблизи границы с Украиной.

Как писал сайт kp.ru, после этой публикации помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обсудил ситуацию с партнерами и подтвердил готовность оказать военную поддержку Киеву.