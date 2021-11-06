МИД Японии возглавит бывший министр обороны Ёсимаса Хаяси

Ёсимаса Хаяси возглавит МИД Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новым министром иностранных дел Японии станет Ёсимаса Хаяси, который ранее занимал должности министра обороны, министра сельского хозяйства и министра образования страны. Такое кадровое решение принял глава японского правительства Фумио Кисида, передает телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что предыдущий руководитель внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги был избран генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), поэтому он оставил пост, а функции главы МИД Японии пока – до официального объявления нового состава кабинета министров – исполняет сам премьер Кисида.

Ёсимаса Хаяси работает в правительстве Страны восходящего солнца свыше десяти лет, за это время успел возглавить три японских министерства, а должность министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства занимал дважды: с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года и с февраля по октябрь 2015-го.

Ожидается, что обновленный состав кабмина будет утвержден 10 ноября, тогда же откроется внеочередная сессия японского парламента, на которой пройдет формальное голосование за нового главу правительства, и Фумио Кисида официально станет 101-м премьером Японии.