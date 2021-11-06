Немецкие экологи призвали остановить сертификацию «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Руководитель некоммерческой организации по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) Саша Мюллер-Креннер заявил о необходимости остановить сертификацию газопровода «Северный поток-2» из-за «игнорирования» властями Германия позиции Польши по вопросу трубопровода.

«Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей», - приводит издание Der Spiegel слова представителя немецкой экологической организации, который считает, что трубопровод ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы, а также соблюдение климатических целей.

Издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники заявляет, что Минэкономики ФРГ в своей оценке по сертификации «Северного потока – 2» не стало учитывать позицию Польши, что ведет к новым разногласиям между Берлином и Варшавой по проекту.

Напомним, немецкие экологи уже не первый раз пытаются остановить проект. Deutsche Umwelthilfe потребовала приостановить строительство газопровода в июне для оценки его влияния на окружающую среду.