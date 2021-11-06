Порошенко рассказал о возможности российских войск добраться до Украины всего за сутки

Петр Порошенко Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские войска могут добраться до украинской территории всего за одни сутки.

Как заявил политик в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», президент России Владимир Путин построил для этого несколько железных дорог.

«В современной войне абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы. С 2014 года Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки», - заявил экс-президент, отметив, что для этого построены новые аэродромы.

Напомним, накануне первый заместитель пресс-секретаря Госдепа Джалина Портер заявила о «необычной активности» Вооруженных сил России на границе с Украиной. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что озадачены обеспокоенностью Госдеп