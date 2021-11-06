В посольстве России в США заявили, что американские военные оставляют после себя хаос по всему миру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что американские военнослужащие, проходящие службу за рубежом, «безрассудно разгуливают» и оставляют после себя хаос.

Российские дипломаты заявили, что озадачены обеспокоенностью пресс-служб Госдепартамента США и Пентагона, которые ранее высказались о деятельности вооруженных сил России на национальной территории в пределах российских границ.

«Посмотрите в зеркало. Это военные (ВС США), опрометчиво бродящие по миру и оставляющие после себя хаос», - говорится в сообщении, которое российское диппредставительства разместило на своей странице в Twitter.

В минувшую пятницу, 5 ноября, в ходе брифинга первый заместитель пресс-секретаря Госдепа Джалина Портер отметила, что Вашингтон дал ясно понять, что любая эскалация или агрессивные действия со стороны России будут вызывать у США «большую озабоченность».

«Мы, безусловно, обеспокоены любыми публичными сообщениями о необычной российской военной активности вблизи Украины», - заявила она.

Напомним, накануне газета Washington Post со ссылкой на свои источники заявила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» вблизи границы с Украиной. После этой публикации помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обсудил данный вопрос с партнерами и подтвердил готовность оказать военную поддержку Киеву. Позже начальник генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала опроверг сообщения о якобы стягивании российских войск.