Пассажир поезда Москва - Адлер ранил полицейского на станции "Тула" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Адлер, ранил из оружия сотрудника правоохранительных органов, который пытался уговорить мужчину открыть купе, где тот закрылся. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Как уточняется, сообщение от начальника поезда дальнего следования Москва - Адлер о том, что один из пассажиров ведет себя неадекватно и необходим наряд полиции, поступил в ночь на субботу, 6 ноября.

«К моменту прибытия на место происшествия сотрудников транспортной полиции мужчина - житель Ставрополя 1977 года рождения - закрылся в купе. Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвел выстрел из неустановленного оружия и ранил одного из сотрудников в руку», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы, где отметил, что пострадавшему сотруднику полиции оказана медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили вагон, а пассажиры были эвакуированы на безопасное расстояние. Нападавший, который отказался добровольно покинуть купе, был позже задержан совместно с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отмечается, что пострадавших среди пассажиров в ходе происшествия нет.

Напомним, в минувшие воскресенье, 31 октября, в результате столкновения двух поездов на юге Англии неподалеку от города Солсбери пострадали 13 человек. После крушения пассажирам пришлось еще примерно полчаса идти по рельсам.