Специалист назвал фишинг основным способом кражи денег у клиентов российских банков

Специалист назвал основной способ кражи денег с банковского счета россиян Фото: Александр ГЛУЗ

На сегодняшний день фишинг стал одним из основных способов для кражи денег у клиентов российских банков. Об этом рассказал специалист по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев.

Как пояснил эксперт в беседе с РИА Новости, мошенника, присылает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по вредоносной ссылке, убеждая таким образом жертву скачать вредоносное ПО для реализации атаки или заявить требуемые данные для вывода денежных средств.

Специалист назвал несколько способов защиты от мошенников. Так, Казанцев рекомендовал скачивать приложения из доверенных источников, избегать фишинговых электронных писем, настроить оповещения для мониторинга деятельности мошенников, а также использовать более сложные комбинации паролей, которые включают двухфакторную аутентификацию. Кроме того, он призвал поддерживать контакт со службой поддержки мобильного банка.

Казанцев предостерег от отправки конфиденциальной информации по каналам, которые могут быть перехвачены злоумышленниками. Речь идет о социальных сетях, общественном Wi-Fi и тому подобное, а при возможном получении доступа третьего лица к банковским данным, необходимо срочно связаться с банком для блокировки карты.

Напомним, ранее россиян предупредили об активизации мошенников в нерабочие дни. Как сообщили специалисты злоумышленники попытаются заманить жертв сверхдоходными инвестициями в фондовый рынок и криптобиржу.