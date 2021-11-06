Около 100 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне Фото: соцсети

В Фритауне, столице Сьерра-Леоне, въехавший в жилой квартал бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем, что привело к массивному пожару. В результате трагедии погибли более ста человек. Об этом сообщил мэр африканского города Ивонн Аки-Савьерр

По сообщил градоначальника в Facebook, на данный момент сложно оценить материальный ущерб от аварии пока. На месте происшествия работают правоохранительные органы Фритауне и Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Огнём объята значительная территория.

Мэр столицы Сьерра-Леоне сообщил о гибели более 100 человек, однако местные СМИ говорят о том, что число жертв может превысить 400 человек.

Как передает Daily Sabah, в результате взрыва после столкновения с грузовиком пострадали те, кто собрался собирать топливо, вытекшее из бензовоза.

Напомним, в конце октября в Нигерии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщалось, а в результате происшествия погибли 25 человек. По данным властей, среди них были несовершеннолетние.