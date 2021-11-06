Мезенцев заявил, что Россия и Белоруссия пока не будут переходить на единую валюту

Дмитрий Мезенцев заявил, что переход на единую валюту в России и Беларуси пока не планируется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев 6 ноября сообщил, что Россия и Белоруссия на сегодняшний день не рассматривают переход на единую валюту.

«Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет», - заявил Мезенцев в интервью телеканалу «Россия-1».

Мезенцев отметил, что даже в условиях пандемии коронавируса и российский, и белорусский рубль сохранили свою устойчивость и рассказал о преимуществах выхода на единую валютную систему. По словам Мезенцева, это позволит Союзному государству обеспечить совместный контроль в сфере финансового регулирования и не допускать отмывания денег, полученных незаконными путями.

«Отдельная карта посвящена использованию национальных платежных систем. И это, конечно, осовременивание для финансовой сферы России и Белоруссии в совместных практиках», - сказал Дмитрий Мезенцев.

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