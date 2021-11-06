Десять человек погибли при пожаре в больнице в Индии
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При пожаре в больнице в индийском городе Ахмеднагар погибли десять человек.
Как передает телеканал NDTV, огонь охватил отделение интенсивной терапии, где проходили лечение 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. На данный момент пожар уже потушен, причины возгорания выясняются.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электросети.
Напомним, сегодня, 6 ноября, в Фритауне, столице Сьерра-Леоне, въехавший в жилой квартал бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем, что привело к массивному пожару. Огнём объята значительная территория. На месте происшествия работают правоохранительные органы Фритауне и Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Как заявил мэр африканского города Ивонн Аки-Савьерр, в результате трагедии погибли более ста человек, а местные СМИ говорят о том, что число жертв может превысить 400 человек.