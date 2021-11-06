Сбившим женщину на электросамокате в центре Москвы оказался 13-летний подросток

13-летний подросток на электросамокате сбил женщину в центре Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Сбившим 77-летнюю пенсионерку на электросамокате в центре Москвы оказалась тринадцатилетний подросток. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

- Установлена личность лица, управлявшего электросамокатом в момент наезда на 77-летнюю женщину в центре Москвы. Им оказался 13-летний житель столицы, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Сейчас мальчик и его мать находятся в отделе полиции. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Напомним, инцидент произошел на Манежной площади. Бойцы ОМОН Главного управления Росгвардии Москвы увидели, как молодой человек сшиб на большой скорости 77-летнюю женщину, после чего скрылся. Правоохранители сразу же направились на помощь пенсионерке, оказав ей доврачебную помощь и вызвав на место происшествия медиков. Врачи диагностировали у женщины перелом плеча и черепно-мозговую травму. Она была госпитализирована в одну из столичных клиник.