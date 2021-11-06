Митрополит Иларион выступил за введение QR-кодов по всей России

Митрополит Иларион Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выступил за введение QR-кодов по всей России и штрафы за их отсутствие.

По его мнению, «рано или поздно» в стране введут такие ограничения.

- Потому что каждый день мы теряем тысячу человек - это все равно как если бы на войне мы каждый день теряли полк. При таких темпах смертности, я думаю, что речь может идти об общенациональной катастрофе, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 41 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 880. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 3 138. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 3 085 инфицированными за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 188 летальных исходов, а полностью выздоровели 29 201 человек.