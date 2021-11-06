Михаил Мурашко сообщил, что поставки дополнительных объемов «Спутника Лайт» в регионы начнутся 8 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что поставки дополнительных объемов однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» начнутся со следующей недели.

- В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник Лайт», дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы, — сообщил российский министр в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

Ранее заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус говорит о том, что больной больше не является заразным. Лишь в редких случаях современные тесты показывают лже-отрицательный результат. Эксперт отметила, что на ложный результат могут повлиять неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, а также нарушение условий транспортировки пробы.