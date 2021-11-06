Экс-министр экономики Украины предупредил о банкротстве предприятий страны из-за цен на газ

Бывший министр экономики Украины предупредил о банкротстве предприятий страны из-за цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов считает, что вскоре 91% предприятий страны могут разориться из-за цен на газ.

По его словам, сейчас предприятия платят 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа.

- Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами, — предположил Суслов в эфире канала Newsone.

Из-за банкротства компаний будет меньше поступать средств в бюджет, вырастет уровень безработицы и стране придется выплачивать пособия, отметил бывший министр.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия намерено ограничила поставки газа в страны Евросоюза, чем спровоцировала рост цен на голубое топливо и энергетический кризис в Европе. Таким образом Москва хочет «оправдать» запуск «Северного потока — 2», уверен министр. Дополнительные маршруты поставок газа не гарантируют их увеличения, о чем говорит дефицит топлива в Европе, добавил Кулеба.