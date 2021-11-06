Светлана Леонова Фото: Евгения ГУСЕВА

На 82-м году жизни умерла Светлана Леонова, вдова советского космонавта Алексея Леонова. Об этом сообщил знакомый семьи.

- Светлана Павловна умерла, — цитирует сообщение знакомого РИА Новости.

По его словам, причиной смерти женщины стала коронавирусная инфекция.

До выхода на пенсию Светлана Леонова работала в редакционно-издательском отделе Центра подготовки космонавтов.

Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос. Это произошло 18 марта 1965 года. Мужчина пробыл в открытом космосе 12 минут, за это время он ряд исследований и наблюдений, после чего вернулся назад.

В июне 2021 года умер Владимир Шаталов, летчик-космонавт и дважды Герой Советского Союза. Первый полет Шаталова состоялся 14 января 1969 года на космическом корабле «Союз-4». При участии космонавта впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос из корабля «Союз-5» в «Союз-4». Был награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «Дружбы» (2011 г.), а также иностранными орденами и медалями.